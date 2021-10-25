В Кремле выразили надежду на продолжение переговоров с Молдавией по газу

В Кремле рассчитывают, что переговоры «Газпрома» и молдавских властей о поставках природного газа продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки», — сказал он на брифинге для журналистов.

Песков отметил, что в Кремле рассчитывают на продолжение переговоров между сторонами.

У президента России Владимира Путина на данный момент нет планов контактировать с руководством Молдавии по газу, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

По данным компании, общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.