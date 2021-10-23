Эксперт Юшков прокомментировал возможность прекращения поставок газа Молдавии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.

«По сути, поставки могут прекратиться даже с 1 ноября. Куприянов просто говорит о том, что «Газпром» готов пойти на подписание ещё одного месячного договора. И тогда при отсутствии на тот момент долгосрочного договора газа не будет с 1 декабря. Но дело в том, что пока договора на ноябрь тоже нет. Поэтому риски того, что уже через неделю закончатся поставки газа, для Молдавии довольно велики», — рассказал эксперт.

По его мнению, «Газпром» предлагает заключить долгосрочный контракт на основе спотового ценообразования.

«30 сентября закончился старый договор, он был на уникальных условиях. В летний период там была привязка к спотовому рынку, потому что летом там низкие цены, а в зимний период, когда на споте цены поднимаются, шла привязка по стоимости нефтепродуктов, что позволяло Молдавии круглый год покупать газ по комфортной цене. А на октябрь, так как это краткосрочный договор, формула ценообразования исключительно спотовая, соответственно, цена для Молдавии на октябрь — $700 за 1 тыс. кубометров», — добавил Юшков.

Как отметил эксперт, Молдавия пошла по пути Прибалтики и Украины.

«Поливает Россию грязью, называет «агрессором» и т. д. Поэтому с чего бы России и «Газпрому» идти навстречу Молдавии? Мы и завышенных цен не предлагаем. Это стандартная европейская цена, сейчас там реально такие цены… Да, сейчас это высокая цена. Но это же формула ценообразования, а не фиксированная цена на десять лет вперёд. Молдавия должна сделать выбор», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.