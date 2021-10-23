Аналитик Фролов прокомментировал возможность прекращения поставок газа Молдавии

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.

«Проблема переговоров с Молдавией, как и большинство проблем, которые наблюдаются сейчас на газовом рынке, связана с ценой на газ. Насколько я понимаю, Молдавии предлагали существенную скидку. С первого квартала 2022 года цена с учётом скидки должна была составить порядка $600 за 1000 куб. м. И здесь не надо хвататься за сердце и говорить: «Боже, как дорого!». Потому что в нынешних условиях это очень дёшево. Это примерно на $150-250 дешевле, чем следовало бы, исходя из общего принципа ценообразования, принятого в ЕС и странах, которые туда стремятся», — рассказал Фролов.

Он отметил, что Молдавия «оказалась в той же ловушке, в которой оказался и Европейский Союз».

«Следуя принципам либерализации газового рынка, которые предусматривали рост спотовой составляющей в долгосрочных контрактах, Молдавия столкнулась с тем, что сейчас по долгосрочным контрактам цены будут очень высокими. А она не только не хочет таких цен, но и, как я подозреваю, просто не может по ним заплатить. А так как «Газпром» и так уже предложил существенную скидку — суть переговоров на данном этапе становится не ясной», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.