В Госдуме прокомментировали возможность прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.
В Госдуме прокомментировали возможность прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря
  • РИА Новости

«Конечно же, это плохо, и в первую очередь для жителей Молдавии, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдавии, так как подорожает их продукция. Мне трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с «Газпромом» по дальнейшей поставке. Потому что в любом случае это наиболее дешёвый газ для республики», — сказал депутат.

По мнению Ананских, на правительство Молдавии могли повлиять «какие-то политические инсинуации», что и привело к решению о прекращении поставок «в ущерб жителям страны».

Ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

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