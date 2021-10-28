Премьер Молдавии прокомментировала переговоры с «Газпромом» о поставках газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем прокомментировала переговоры с «Газпромом» о поставках газа.

«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам. Очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведём переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», — цитирует РИА Новости Гаврилицу.

Она также сообщила, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития Молдавии находится в настоящее время в Санкт-Петербурге для переговоров.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

Ранее Спыну заявил, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.

Он также выступил за проведение независимого аудита для анализа долговых обязательств перед «Газпромом».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.