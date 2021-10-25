В Молдавии намерены провести независимый аудит по вопросу долга перед «Газпромом»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика нуждается в независимом аудите для анализа долговых обязательств перед «Газпромом».

«Коммерческий долг перед «Газпромом» начал накапливаться с 1994 года. Мы готовы обсуждать проблему долга, но нам нужен независимый аудит, который подтвердит этот долг до того, как мы возьмём на себя какие-либо обязательства», — сказал он во время брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Спыну также сообщил, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы продолжить обсуждение поставок газа.

По его словам, «переговоры проходят сложно», но Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.

Ранее в «Газпроме» не исключили остановки поставок газа Молдавии с 1 декабря, если со стороны Кишинёва не будет полностью произведена оплата поставок и подписан новый контракт.

Как отметил официальный представитель компании, в настоящее время «тело долга составляет $433 млн», а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности — $709 млн.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее отмечала, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».