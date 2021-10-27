Молдавия и «Газпром» провели переговоры о новом контракте на поставку газа

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.
Молдавия и «Газпром» провели переговоры о новом контракте на поставку газа
  • © t.me/gazprom

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Ранее Спыну заявил, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.

Он также выступил за проведение независимого аудита для анализа долговых обязательств перед «Газпромом». По данным самой компании, в настоящее время «тело долга составляет $433 млн», а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности — $709 млн.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.

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