«Газпром» прокомментировал продление контракта на поставку газа в Молдавию

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Российская компания «Газпром» прокомментировала информацию о продлении контракта на поставку газа в Молдавию.
«Газпром» прокомментировал продление контракта на поставку газа в Молдавию
  • РИА Новости

«Контракт на поставку российского газа в Молдавию продлён на пять лет... «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — говорится в заявлении компании в её Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Мининфраструктуры Молдавии сообщила, что молдавская сторона и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет — первые поставки газа в республику начнутся 1 ноября.

28 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.

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