Законы рынка: сможет ли ЕС помочь Молдавии преодолеть газовый кризис

В ЕС пообещали Молдавии помощь в ситуации с газовым кризисом. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, изучаются возможные дополнительные меры поддержки. Заявление было сделано на фоне безрезультатных переговоров между Молдавией и «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа. Несмотря на предложенные компанией льготные условия, власти республики не торопятся их принимать. В молдавской оппозиции обвиняют руководство страны в политизации переговоров и перекладывании ответственности. Эксперты считают, что в ситуации виноваты власти Молдавии, так как они не озаботились своевременным перезаключением контракта с «Газпромом».

Евросоюз окажет помощь Молдавии в ситуации с газовым кризисом в стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом республики Майей Санду.

«ЕС поддерживает Республику Молдова. Наши специалисты находятся на месте, чтобы помочь со сложившейся ситуацией. В настоящее время мы рассматриваем дополнительные меры поддержки», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

🇪🇺🇲🇩 Good phone call with @sandumaiamd. We are in regular contact to help Moldova face its gas supply issue.



The EU stands with Moldova. Our experts are on the ground to help with the situation.



We are currently looking into additional support measures. pic.twitter.com/87p17Vnep8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2021

Ранее о намерении Евросоюза оказать Кишинёву техническую и финансовую помощь говорил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, заявления «Газпрома» по этой теме были приняты к сведению. Он также отметил, что изучаются альтернативные пути диверсификации поставок газа.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павла Фельдмана, Брюссель может оказать Кишинёву разве что символическую помощь.

«ЕС, вероятно, попробует оказать Молдавии помощь, но нужно понимать, что решать её проблемы в Брюсселе не будут и брать на себя переговоры с Россией тоже. Ведь в остальной Европе разгорается тот же газовый кризис, и чем ближе к новому году, тем выше цена на энергоносители и тем меньше газа в запасниках», — отметил эксперт.

Отсутствие прогресса

Заявления представителя Евросоюза прозвучали на фоне безрезультатности переговоров между Молдавией и «Газпромом» по долгосрочному контракту на поставки газа. На время обсуждения соглашения предыдущий контракт, который истёк в сентябре, был продлён до конца октября. На этот период газ будет поступать Молдавии по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. При этом в прошлом году республика импортировала тот же объём по средней цене $148,87, включая транспортные расходы до границы.

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Как сообщал источник ТАСС, близкий к переговорам, российская сторона предложила партнёрам справедливую рыночную цену и 25-процентную скидку. Взамен от Молдавии потребовали в течение трёх лет вернуть долг, накопившийся за предыдущие годы.

«Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами, Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной», — сообщал источник.

В связи с этим он отмечал, что вероятен риск того, что с 1 ноября поставки российского газа республике полностью прекратятся.

Не увенчались успехом и переговоры делегации депутатов Партии социалистов Республики Молдова, которые встречались в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Их доводы о неопытности и «молодости» представителей молдавского правительства, в связи с которыми Москва должна применить нерыночные механизмы формирования цены на газ для республики, не убедили российскую сторону.

Как подчёркивал Дмитрий Козак, Россия «не видит других аргументов для официальной молдавской стороны, кроме того, что природный газ может быть предложен только по рыночным ценам».

Правительство Молдавии

Reuters

© Gleb Garanich

Ранее в Молдавии заявили, что хотят нового раунда переговоров, назвав предложенные «Газпромом» условия невыгодными.

«Цена, которая включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки исторического долга, выше, чем предложения на международном рынке газа. Республика Молдова не может согласиться платить за газ больше, чем другие государства в регионе», — цитировал ТАСС сообщение Андрея Спыну в Facebook.

Ранее в начале октября он заявлял о стремлении Кишинёва сохранить цену, как в предыдущем контракте, чтобы получать газ в ноябре — декабре по $220 за 1 тыс. куб. м и по $280 в первом триместре следующего года. По словам Спыну, в этот период власти республики готовы обсуждать задолженность за газ и сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции «Газпрома» в стране.

Как отмечали в российской компании, в настоящее время долг Кишинёва составляет $709 млн.

«Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа (за сентябрь и октябрь текущего года. — RT) и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову», — предупредил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

При этом он указал, что вина за сложную ситуацию в республике полностью лежит на властях страны.

Здание «Газпрома»

globallookpress.com

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Поиски альтернативы

Пока в связи с отсутствием новых договорённостей с «Газпромом» и ухудшением ситуации с газоснабжением в Молдавии с 22 октября действует режим чрезвычайного положения. Его планируется сохранить на 30 суток.

Помимо этого, власти республики сообщили о контракте на пробную закупку 1 млн куб. м газа у польской энергетической компании PGNiG и американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine (ERU). В кабмине этот шаг объяснили намерением оценить возможность импорта от других поставщиков, а также необходимостью уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

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При этом цена контракта не разглашается. Как отмечала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, точная цифра является «коммерческой тайной». Однако, по её словам, речь идёт о рыночной цене в районе $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Помимо PGNiG, тендер на поставку ещё одного миллиона кубометров газа выиграла нидерландская компания Vitol. Обе компании смогут поставить газ через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния). При этом в год Молдавии требуется около 1,3 млрд куб. м, а если учитывать приднестровский район, то примерно 2,9 млрд куб. м.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты с молдавской стороной по поводу контракта с «Газпромом» будут продолжены, подчеркнув, что более выгодного предложения Кишинёву не найти.

«Очевидно, что (эти. — RT) сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной», — прокомментировал Песков заключение Молдавией договоров о поставках газа с альтернативными компаниями.

Политические подходы

Между тем в молдавской оппозиции раскритиковали действия Кишинёва, который не соглашается на условия «Газпрома». По словам депутата парламента от блока коммунистов и социалистов Олега Рейдмана, руководство страны только имитирует переговоры с российской компанией и пытается политизировать возникшую проблему.

«(Проблему газового кризиса в Молдавии. — RT) политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надёжного и объёмного, который всегда выполнял свои обязательства и ничего взамен не требовал… Сегодня разговор идёт о том, что с «Газпромом» разговаривать не будем. Да, они (представители правительства Молдавии. — RT) поехали поклонились, как говорится, просто чтобы не ругали дома», — заявил Рейдман в эфире телеканала NTV Moldova.

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Он также отметил, что сейчас правительство пытается переложить ответственность за выделение средств из бюджета для закупки дополнительных объёмов газа на парламент.

Закупку газа у альтернативных поставщиков по более высокой цене раскритиковал и бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский. По его словам, нынешняя цена, скорее всего, вдвое превышает ту, что предлагал «Газпром». К тому же те объёмы, которые собирается поставить та же PGNiG, ничтожно малы.

«Я полагаю, что с учётом транспортировки через Украину и других расходов он обойдётся нам не менее чем в $1,2 тыс... Этого газа не хватит даже на день, разве что использовать его для заправки зажигалок», — заявил ТАСС Муравский.

Попытка торга

Эксперты считают, что затягивание Молдавией решения по контракту с «Газпромом» и её поиски альтернативы говорят о том, что Кишинёв пытается набить себе цену. Однако, как отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, время для этого выбрано не подходящее.

«Конечно, разговор о возможных альтернативных поставках применён в качестве элемента торговли за лучшие условия. Но в данной ситуации рынок немножко другой, и у участников рынка здесь есть понимание того, что сейчас закупить другие объёмы у других поставщиков более выгодно просто невозможно ни с точки зрения схем поставок, ни с точки зрения рыночной ситуации», — пояснил он RT.

К тому же он напомнил, что Европа в основном живёт за счёт российского газа, который может перепродавать и, соответственно, делать на него наценку. Пытаться найти альтернативу в виде норвежского газа тоже накладно, считает Кулагин, так как его транспортировка не дешева.

«Рынок Восточной Европы обеспечивается прежде всего российским газом, поэтому, если мы говорим о том, что кто-то заменит «Газпром», это только схема перепродаж того же российского газа. Такие схемы мы уже видели на примере Украины, они в принципе реалистичны, но с точки зрения экономики это дороже. Ведь никто в Европе не станет перепродавать газ себе в убыток даже в качестве помощи», — сказал Вячеслав Кулагин.

В свою очередь, Павел Фельдман считает, что Кишинёв тормозит сделку, надеясь на спад цен. Однако, по его словам, такое развитие ситуации маловероятно.

«Проблема заключается в том, что в Европу по земле ниоткуда, кроме как из России, «бюджетный» газ прийти не может. Если доставлять его морем из США в сжиженном виде, то, естественно, цена его будет гораздо выше, чем цена газа, доставленного по трубопроводной системе. Поэтому подобного рода экспериментами молдавское руководство только усугубляет положение страны», — сказал Фельдман в комментарии RT.

Он также отметил, что Молдавия может попытаться диверсифицировать источники энергии, сделав ставку на мазут и уголь, однако в полном объёме эти энергоносители просто не смогут покрыть потребности республики.

В связи с этим Вячеслав Кулагин выразил мнение, что Молдавии следует обратиться к международным кредитам, чтобы рассчитаться с задолженностью «Газпрому».

«Если оплаты не ведутся, то какой поставщик будет идти на контракты, заведомо рискуя тем, что не получит выплату и по новому объёму? Тем более что сейчас цены на рынке высокие и вероятность неплатежей будет более острой», — отметил эксперт.

Разметка газового коридора в Молдавии

AP

© John McConnico

По мнению Павла Фельдмана, ситуация с долгом возникла во многом из-за просчётов руководства страны, которое уверено, что Россия что-то должна Молдавии.

«Субъективное представление Кишинёва о роли «Газпрома» никак не соотносится с законами рынка. Конечно, Молдавия небогатая страна, считающая, что ей должны помогать. Но именно она довела себя до такого состояния, фактически добив своё сельское хозяйство и промышленность после заключения ассоциации с ЕС», — сказал Фельдман.

В связи с этим, считает он, если власти республики претендуют на какие-либо льготы и снисхождения, то и вести диалог нужно не посредством ультиматумов. Однако, предположил аналитик, вполне вероятно, что Кишинёв скоро может начать предъявлять претензии РФ — которая не понимает, почему должна предоставлять газ по нерыночной цене, — и будет пытаться задействовать своих европейских покровителей.

«Платить по рыночным ценам Молдавии, скорее всего, нечем, а значит, будут пытаться винить Россию в каком-то шантаже, давлении, чтобы включились европейские покровители Молдавии и попытались выпросить у Москвы более выгодные условия для неё. Но это так не работает, и в конечном итоге всем придётся уважать законы рынка и «Газпром» как безальтернативного, важнейшего поставщика газа для Молдавии», — заключил Фельдман.