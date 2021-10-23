В Молдавии надеются на ещё один раунд переговоров с «Газпромом» по газу

Молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Кишинёв надеется на новый раунд переговоров с «Газпромом» о поставках российского газа.

«Наш посыл во время переговоров всегда был одним и тем же: Республика Молдавия хочет продолжить переговоры и подписать долгосрочный контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом», выгодный для обеих сторон», — приводит Sputnik Молдова его слова.

Вместе с этим Спыну назвал невыгодным нынешнее предложение «Газпрома».

«Цена предложения, в которую входят финансовые и нефинансовые условия, включая выплату краткосрочного исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках», — добавил он.

Министр сообщил, что Молдавия не может платить за газ больше, чем «все другие государства в регионе».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».

22 октября кабмин Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток из-за энергетического кризиса.