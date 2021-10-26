В Кремле заявили, что контакты с Молдавией по поставкам газа продолжатся

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Молдавию.
В Кремле заявили, что контакты с Молдавией по поставкам газа продолжатся
  • Reuters

«Контакты будут продолжаться, позиция российского газового монополиста прекрасно известна, она окончательно выверена, понятна и обоснована. И с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Молдавия заключила контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской энергетической компании PGNiG на фоне газового кризиса в стране.

При этом в Кишинёве заявили, что продолжают вести переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения.

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