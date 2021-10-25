Молдавия заключила контракт с Польшей на покупку 1 млн кубометров газа
- Reuters
«Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную покупку в миллион кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Молдавии продолжает переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения о поставке газа.
В Кремле ранее выразили надежду, что переговоры «Газпрома» и молдавских властей о поставках природного газа продолжатся.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.