Спыну: Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1000 кубометров

Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре примерно по $450 за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

Об этом он написал в Facebook.

«Что касается цены, то была принята предложенная нашей делегацией формула, которая основана на определённом соотношении цен на газ и нефть на рынке... Что я могу сказать на данный момент, так это то, что, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно $450 за тысячу кубометров, затем она будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах», — сказал Спыну.

Накануне Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет — первые поставки газа в республику начнутся с 1 ноября.