В поисках крайнего: почему в Польше обвинили Россию в обострении энергетического кризиса в Европе

В Польском институте международных отношений (PISM) заявили, что Москва якобы использует энергокризис в Европе, чтобы усилить зависимость ЕС от поставок российского газа. Аналитики PISM призывают Еврокомиссию запустить в отношении «Газпрома» антимонопольное разбирательство за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Опрошенные RT эксперты назвали подобную публикацию лицемерием на фоне недавнего обращения польской PGNiG к «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ. Вместе с тем, по их мнению, Варшава пытается доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия», и на основании этого добиться новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Польский институт международных отношений (PISM) выпустил бюллетень, в котором обвинил Россию и компанию «Газпром» в попытке обострить энергетический кризис в Европе.

«Вызывая волнения на газовом рынке ЕС, Россия намеревается усилить зависимость Евросоюза от её поставок», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Как утверждают авторы публикации, политика Евросоюза по декарбонизации, основанная на использовании возобновляемых источников энергии, якобы рассматривается Россией как угроза интересам страны, поскольку в долгосрочной перспективе она приведёт к сокращению спроса на энергоресурсы.

В документе подчёркивается, что Россия считает причинами текущего кризиса именно эту европейскую политику, а также переход ЕС на краткосрочные (спотовые) контракты по поставкам топлива.

Вместе с тем, по словам польских аналитиков, Москва настаивает на ускоренной сертификации «Северного потока — 2». Авторы опасаются, что с запуском этого трубопровода Россия может прекратить поставки газа через Украину и магистраль «Ямал — Европа».

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«Северный поток — 2» позволит России фактически избавиться от транзита через Украину и проходящий через Польшу газопровод «Ямал — Европа», который и так может использоваться для наращивания поставок газа в ЕС», — отмечается в материале.

Напомним, в середине октября 2021 года, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», заявил о готовности продлить договор на транзит газа через территорию Украины после 2024 года, «если будут созданы экономические и технологические условия».

Позднее, в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер отметил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводят власти ЕС.

«Вся философия Еврокомиссии последних лет была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. И нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, кстати говоря, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты», — пояснил Путин.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

РИА Новости

© Максим Блинов

Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к энергокризису в Европе. Так, постпред России при ЕС Владимир Чижов констатировал, что Москва выполняет свои договорные обязательства. По его словам, российская сторона готова поставить больше газа Европе при получении заявок от конкретных потребителей.

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же «Газпрому», обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться. — RT) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам», — пояснил Чижов.

«Пытаются переложить вину»

Тем не менее специалисты PISM призывают Еврокомиссию запустить в отношении «Газпрома» антимонопольное разбирательство «за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке».

В связи с этим старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT напомнил, что в конце октября польская энергетическая компания PGNiG попросила у «Газпрома» снижения цены на газ.

«Искусственная экзальтация в отношении «Газпрома» дышит лицемерием, поскольку параллельно Польша (PGNiG) попросила «Газпром» продавать газ по особой, заниженной цене. То есть поляки ведут себя неэтично и некорректно», — сказал Оленченко.

По его словам, Варшава «использует любой шум» для того, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от собственных проблем (ранее польское правительство поддержало постановление Конституционного суда страны, признавшего приоритет национального законодательства над нормами Евросоюза).

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убеждён, что подобные выпады Польши направлены на противодействие «Северному потоку — 2».

«Основной смысл обвинений со стороны Польши — это доказать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия», — отметил собеседник RT.

Он напомнил, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в августе заявила о возможном введении новых санкций против СП–2 в случае его использования в качестве «оружия».

Кроме того, по мнению Юшкова, Европа не хочет признавать свою вину в ситуации на энергетическом рынке, поэтому им выгодны обвинения в адрес России.

«Никаким европейским властям не хочется признавать, что они сами виноваты в энергокризисе, что это они выводили из эксплуатации газовые и угольные электростанции, а потом возник дефицит, что они не запасались энергоресурсами к зиме», — подчернкул эксперт.

Проблема с реверсом

В своей публикации польские аналитики также заявляют, что сильнее всего от попыток «усугубить газовый кризис в Европе» может пострадать Киев. В тексте документа говорится, что уровень запасов газа и угля на Украине на начало отопительного сезона не гарантирует бесперебойность энергоснабжения предприятий. А сокращение объёмов транзита газа через её территорию снижает вероятность «реверсных поставок» в эту страну.

Среди прочего, отмечают авторы публикации, это может привести к необходимости импортировать электроэнергию из Белоруссии и России, что может задержать синхронизацию украинской энергосистемы с ЕС. В связи с этим Польша готова прийти на помощь, говорится в документе.

«Польша может призвать Украину инвестировать в строительство другого соединительного трубопровода, который позволит Польше осуществлять быстрые экстренные поставки в случае дефицита газа в стране», — отмечается в бюллетене PISM.

При этом украинские власти утверждают, что стране необходимо отключиться от энергосистемы России, чтобы избавиться от «стратегического влияния» Москвы на электроэнергетическую отрасль. Об этом в октябре заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть.