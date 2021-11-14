Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы её вине в миграционном кризисе

Президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.

Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин подтвердил готовность Москвы содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

13 ноября президент России также заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.