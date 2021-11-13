Путин заявил о непричастности России к ситуации с мигрантами на границе Польши

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RT
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
Путин заявил о непричастности России к ситуации с мигрантами на границе Польши
  • Reuters

«Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. Так вот на нас пытаются по любому поводу и без всякого повода какую-то ответственность возложить. Не наши авиационные компании возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. Кстати, «Белавиа», как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит», — отметил он.

Как отметил Путин, для данных целей заказываются чартеры.

«Люди покупают билеты — и полетели. Да, действуют группы по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах ЕС. Вот туда тащат те, кто там находится, они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним», — подчеркнул российский лидер.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши абсурдны.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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