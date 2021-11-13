В МИД России высказались об обвинениях Польши по поводу ситуации с мигрантами

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Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши абсурдны.
В МИД России высказались об обвинениях Польши по поводу ситуации с мигрантами
  • AP

«Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что 12 ноября представители Польши в ООН и выступавший с общим заявлением представитель от Евросоюза заявили, что ситуация с мигрантами является виной президента Белоруссии Александра Лукашенко и при этом они полностью проигнорировали то, что творится в отношении самих мигрантов.

«То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что всё это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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