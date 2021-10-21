Путин назвал дефицит газа в Европе результатом экономической политики Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.

«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу. Нас убеждали в необходимости отказываться от долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты», — отметил Путин.

По его словам, дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров.

Российский лидер подчеркнул, что такая ситуация — это «рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, для решения проблемы следует увеличивать число его поставщиков.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе.