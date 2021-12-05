«Будут действовать крайне жёстко»: в Белоруссии предупредили об ответе в случае повторного нарушения границы Украиной

Белорусские пограничники предупредили о вероятности жёсткого ответа в случае дальнейшего нарушения государственной границы республики. Они сообщили, что украинский вертолёт в ходе учений по противодействию проникновению нелегальных мигрантов залетел вглубь белорусской территории на расстояние до 1 км. На фоне сложившейся ситуации Минск вручил ноту протеста военному атташе при посольстве Украины. По мнению экспертов, нарушение со стороны Украины могло быть преднамеренным.

Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при повторении подобных сценариев.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко», — приводит слова Павлова БЕЛТА.

Ранее стало известно, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

«Сегодня, 4 декабря, около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины», — сообщил Госпогранкомитет республики.

В ведомстве пояснили, что украинский военный вертолёт пересёк границу с Белоруссией на высоте около 100 м и залетел вглубь белорусской территории на расстояние до 1 км.

Незадолго до этого в пяти граничащих с Белоруссией регионах Украины прошли учения «Полесье» по противодействию проникновению нелегальных мигрантов. В манёврах, помимо пограничников, принимали участие Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная миграционная служба, сотрудники Службы безопасности Украины.

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Как уточняется в заявлении украинской пограничной службы, участники операции тренировались сдерживать многочисленные группы нарушителей границы. Так, по легенде учений около 100 потенциальных нарушителей двигались с территории Белоруссии в направлении украинского пункта пропуска.

Из-за последовавшего нарушения госграницы в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике.

«Была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Вместе с тем в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о пересечении украинским вертолётом авиапространства Белоруссии.

«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали», — приводит УНН слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

Он отметил, что Белоруссия по официальным каналам не уведомляла украинскую сторону о таком инциденте.

Комментируя позицию белорусской стороны в инциденте с вертолётом, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что любая страна принимает самые жёсткие меры при нарушении государственной границы.

Как предположил депутат в беседе с RT, в случае отсутствия ответной реакции подобные провокации могут повторяться, нарушая безопасность государства.

«То, что произошло на территории Белоруссии, — это является грубейшим нарушением. Если бы это произошло на территории Польши или Германии, то вертолёт был бы моментально уничтожен», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он также выразил мнение, что все заявления с белорусской стороны адекватны, они не нарушают никаких международных конвенций.

«Белорусы отнеслись гуманно к украинской стороне и пока сделали предупреждение. Но это пока», — заключил Водолацкий.

В свою очередь, старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также заявил, что считает реакцию белорусской стороны в сложившихся обстоятельствах закономерной и правильной. Он высказал предположение, что действия украинской стороны являются преднамеренными.

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«Скорее всего, оно носит зондажный характер в надежде, что белорусы не придадут этому особого значения. Это известный военный приём для того, чтобы ослабить внимание и приучить к каким-то нарушениям со своей стороны», — сказал Оленченко в беседе с RT.

По его словам, реакция Минска должна чётко указывать, что нарушение остаётся таковым в любом случае.

«Белорусская сторона оставляет за собой право действовать адекватно ситуации в случае повторного нарушения. Я вижу полное полное право белорусов отстаивать свой суверенитет», — полагает эксперт.