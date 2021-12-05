«Будут действовать крайне жёстко»: в Белоруссии предупредили об ответе в случае повторного нарушения границы Украиной
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Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при повторении подобных сценариев.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко», — приводит слова Павлова БЕЛТА.
Ранее стало известно, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».
«Сегодня, 4 декабря, около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины», — сообщил Госпогранкомитет республики.
В ведомстве пояснили, что украинский военный вертолёт пересёк границу с Белоруссией на высоте около 100 м и залетел вглубь белорусской территории на расстояние до 1 км.
Незадолго до этого в пяти граничащих с Белоруссией регионах Украины прошли учения «Полесье» по противодействию проникновению нелегальных мигрантов. В манёврах, помимо пограничников, принимали участие Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная миграционная служба, сотрудники Службы безопасности Украины.Также на russian.rt.com В приграничных с Белоруссией регионах Украины прошли учения по «поимке» мигрантов
Как уточняется в заявлении украинской пограничной службы, участники операции тренировались сдерживать многочисленные группы нарушителей границы. Так, по легенде учений около 100 потенциальных нарушителей двигались с территории Белоруссии в направлении украинского пункта пропуска.
Из-за последовавшего нарушения госграницы в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике.
«Была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.
Вместе с тем в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о пересечении украинским вертолётом авиапространства Белоруссии.
«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали», — приводит УНН слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
Он отметил, что Белоруссия по официальным каналам не уведомляла украинскую сторону о таком инциденте.
Комментируя позицию белорусской стороны в инциденте с вертолётом, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что любая страна принимает самые жёсткие меры при нарушении государственной границы.
Как предположил депутат в беседе с RT, в случае отсутствия ответной реакции подобные провокации могут повторяться, нарушая безопасность государства.
«То, что произошло на территории Белоруссии, — это является грубейшим нарушением. Если бы это произошло на территории Польши или Германии, то вертолёт был бы моментально уничтожен», — сказал парламентарий в беседе с RT.
Он также выразил мнение, что все заявления с белорусской стороны адекватны, они не нарушают никаких международных конвенций.
«Белорусы отнеслись гуманно к украинской стороне и пока сделали предупреждение. Но это пока», — заключил Водолацкий.
В свою очередь, старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также заявил, что считает реакцию белорусской стороны в сложившихся обстоятельствах закономерной и правильной. Он высказал предположение, что действия украинской стороны являются преднамеренными.Также на russian.rt.com Глава Минобороны Украины Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии»
«Скорее всего, оно носит зондажный характер в надежде, что белорусы не придадут этому особого значения. Это известный военный приём для того, чтобы ослабить внимание и приучить к каким-то нарушениям со своей стороны», — сказал Оленченко в беседе с RT.
По его словам, реакция Минска должна чётко указывать, что нарушение остаётся таковым в любом случае.
«Белорусская сторона оставляет за собой право действовать адекватно ситуации в случае повторного нарушения. Я вижу полное полное право белорусов отстаивать свой суверенитет», — полагает эксперт.