В приграничных с Белоруссией регионах Украины прошли учения по «поимке» мигрантов

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В пяти граничащих с Белоруссией регионах Украины прошли учения «Полесье» по противодействию проникновению нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба украинской пограничной службы.
В приграничных с Белоруссией регионах Украины прошли учения по «поимке» мигрантов
  • Reuters

«Сегодня участники операции тренировались сдерживать многочисленные группы нарушителей границы. По легенде, около 100 потенциальных нарушителей двигались с территории Белоруссии в направлении украинского пункта пропуска», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в манёврах помимо пограничников принимали участие Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная миграционная служба, сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной.

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