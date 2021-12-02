Лукашенко заявил о планах провести учения около белорусско-украинской границы
- РИА Новости
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.
Как ожидается, эти учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев», сказал глава государства.
«Первый этап, потом через месяц — второй этап. Пока мы ещё планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведём», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что «к этому всё готово».
В конце ноября глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики.