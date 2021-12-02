Лукашенко заявил о планах провести учения около белорусско-украинской границы

В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Как ожидается, эти учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев», сказал глава государства.

«Первый этап, потом через месяц — второй этап. Пока мы ещё планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведём», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что «к этому всё готово».

В конце ноября глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики.