Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы

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Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.
Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы
  • AP

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — приводит агентство БЕЛТА его слова.

Глава белорусского Минобороны также заявил, что Минск отмечает накал обстановки у западной и южной границ республики.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался о военных учениях в Белоруссии.

10 ноября два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе Белоруссии.

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