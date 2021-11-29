Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы
- AP
«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — приводит агентство БЕЛТА его слова.
Глава белорусского Минобороны также заявил, что Минск отмечает накал обстановки у западной и южной границ республики.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался о военных учениях в Белоруссии.
10 ноября два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе Белоруссии.