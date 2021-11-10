️Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе Белоруссии

️Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе полёта самолётов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооружённых сил России и Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.

Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.

В середине сентября более 350 десантников России и Белоруссии выполнили десантирование из 20 самолётов Ил-76МД на полигоне Брестский в ходе учений «Запад-2021».

Ранее сообщалось, что на учениях «Запад-2021» впервые применили роботы «Уран-9» и «Нерехта».