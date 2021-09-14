Более 350 российских и белорусских военных выполнили десантирование на учениях

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Более 350 десантников России и Белоруссии выполнили десантирование из 20 самолётов Ил-76МД на полигоне Брестский в ходе учений «Запад-2021».
Более 350 российских и белорусских военных выполнили десантирование на учениях
  • Министерство обороны Белоруссии
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Об этом информирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Всего из 20 самолётов Ил-76МД десантировались более 350 российских и белорусских десантников, а также около 30 единиц техники», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на учениях «Запад-2021» впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта».

Также в рамках учений Псковское соединение воздушно-десантных войск России впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях.

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