На учениях «Запад-2021» впервые проведено массовое ночное десантирование

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Псковское соединение воздушно-десантных войск России впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях на российско-белорусских учениях «Запад-2021».
На учениях «Запад-2021» впервые проведено массовое ночное десантирование
  • РИА Новости

«На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Координация действий десантников проводилась  с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения.

После осуществления десантирования военнослужащие выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника. Было задействовано более 20 самолётов Ил-76.

Ранее подразделения Балтийского и Северного флотов в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта.

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