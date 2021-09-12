Морские пехотинцы отработали высадку десанта на учениях «Запад-2021»

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Подразделения Балтийского и Северного флотов в рамках совместного стратегического учения (ССУ) Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021» отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«По легенде учения морским пехотинцам Северного флота была поставлена задача осуществить захват плацдарма и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград» и «Оленегорский горняк».

Ранее на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси.

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