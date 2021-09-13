На учениях «Запад-2021» впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта»

На совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые применили ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что на учениях «Запад-2021» применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси.

Также стало известно, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021».