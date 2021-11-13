Путин высказался о военных учениях в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался о военных учениях в Белоруссии.
Путин высказался о военных учениях в Белоруссии
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«Наши западные партнёры проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе, внеплановые различного рода, мы тоже делаем это», — отметил он.

Путин подчеркнул, что учения России и Белоруссии не касаются ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Стратегическая авиация для решения подобных кризисов сделать ничего не может. У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе», — добавил российский лидер.

Ранее Россия направила десантников в Гродненскую область Белоруссии для проведения боевых учений. Российские военные высадились на полигоне Гожский.

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