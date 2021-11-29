Минобороны Белоруссии: обстановка у западной и южной границ накаляется

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск отмечает накал обстановки у западной и южной границ республики.
Минобороны Белоруссии: обстановка у западной и южной границ накаляется
  • AP

«Сегодня обстановка продолжает накаляться. Мы видим, как вокруг наших границ создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях, активно милитаризируются страны-соседи. Это не может нас не беспокоить», — приводит его слова издание «СБ.Беларусь Сегодня».

Хренин отметил, что Минск вынужден планировать ответные меры «в ряде приоритетных направлений».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не бряцают оружием, «но если кто-то с ружьём придёт, есть чем ответить».

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