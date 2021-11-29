Лукашенко: Белоруссии есть чем ответить, «если кто-то с мечом придёт или с ружьём»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не бряцают оружием, «но если кто-то с ружьём придёт, есть чем ответить».
Лукашенко: Белоруссии есть чем ответить, «если кто-то с мечом придёт или с ружьём»
  • AP

«Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием. Мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живём приемлемо, мы не хотим никаких войн», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что белорусские власти готовы к диалогу.

«Но если кто-то к нам с мечом придёт или с ружьём, у нас есть чем ответить», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин после совещания у президента об обстановке на государственной границе отметил, что у армии Белоруссии есть план реагирования на любое развитие событий.

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