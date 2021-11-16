В Минске заявили о наличии плана реагирования на любое развитие событий на границе

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У армии Белоруссии есть план реагирования на любое развитие событий на границе. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин после совещания у президента об обстановке на государственной границе.
В Минске заявили о наличии плана реагирования на любое развитие событий на границе
  • Reuters

«Нами подготовлены планы на все возможные варианты развязывания или провокации, которые могут проходить со стороны наших соседей», — заявил Хренин.

По его словам, на приграничной территории Польша разместила группировку из 23 тыс. военнослужащих. На фоне этого белорусская сторона нарастила на границе присутствие сил разведки, усилена охрана рубежей и в воздушном пространстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у страны есть планы противодействия в случае агрессии.

Также он заявлял, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.

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