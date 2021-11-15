Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе
  • AP

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно... Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта», — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что конфликт на государственной границе наносит Белоруссии большой ущерб.

Ранее белорусский президент призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

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