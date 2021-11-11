Лукашенко пригрозил жёстким ответом в случае новых санкций ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде, чем решать вопрос о введении новых санкций.
Лукашенко пригрозил жёстким ответом в случае новых санкций ЕС
  • РИА Новости

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдёт: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — сказал белорусский лидер на совещании с руководством совета министров.

Как пишет БЕЛТА, он также напомнил, что через Белоруссию идёт транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

«Мы обогреваем Европу — они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — сказал Лукашенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.

15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

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