Захарова назвала недопустимым использование кризиса с мигрантами как предлога для санкций
- РИА Новости
«Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран», — сказала она.
Захарова также напомнила, что в Москве считают нелегитимными и неприемлемыми любые односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств.
15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.