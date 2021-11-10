Захарова назвала недопустимым использование кризиса с мигрантами как предлога для санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.

«Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран», — сказала она.

Захарова также напомнила, что в Москве считают нелегитимными и неприемлемыми любые односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств.

15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.