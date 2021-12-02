Кулеба: Лукашенко сделал Белоруссию враждебной для Украины страной

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими заявлениями о Крыме сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал республику враждебной по отношению к Киеву.
Кулеба: Лукашенко сделал Белоруссию враждебной для Украины страной
  • AP

«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины... Этим заявлением Лукашенко существенно сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — сказал украинский дипломат в интервью порталу Sargs.lv.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Он также сообщил о намерении посетить территорию полуострова, отметив, что соответствующие договорённости с президентом России Владимиром Путиным уже есть.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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