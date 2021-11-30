Лукашенко намерен посетить Крым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.
Лукашенко намерен посетить Крым
  • AP

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, ни для него самого, ни для российского лидера Владимира Путина «это не секрет».

«Более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — отметил Лукашенко.

Он также рассказал, что его уже пригласили в Крым.

«У нас определённая договорённость с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал президент Белоруссии.

10 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске понимают, что Крым является российской территорией.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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