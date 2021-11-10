Макей: Минск понимает, что Крым является российской территорией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости прокомментировал позицию Минска по поводу Крыма.

По его словам, она остаётся такой, какой была.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал министр.

Ранее депутат Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных заявил, что Минск де-факто и де-юре давно признал Крым российским.

В начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.