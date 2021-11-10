Макей: Минск понимает, что Крым является российской территорией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости прокомментировал позицию Минска по поводу Крыма.
Макей: Минск понимает, что Крым является российской территорией
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, она остаётся такой, какой была.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал министр.

Ранее депутат Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных заявил, что Минск де-факто и де-юре давно признал Крым российским.

В начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить