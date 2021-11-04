Песков: у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли президент России Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

В сентябре Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.