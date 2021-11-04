Песков: у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли президент России Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

В сентябре Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить