Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.
Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
  • РИА Новости

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, намерен ли российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко поднять вопрос о признании Крыма.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил», — сказал Песков.

В Кремле добавили, что это суверенное дело любого государства, «желает оно разобраться в сути произошедшего» или нет.

Песков рассказал, что президенты России и Белоруссии в ходе встречи 9 сентября сделают акцент на вопросах двусторонних отношений Москвы и Минска.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить