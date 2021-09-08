Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, намерен ли российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко поднять вопрос о признании Крыма.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил», — сказал Песков.

В Кремле добавили, что это суверенное дело любого государства, «желает оно разобраться в сути произошедшего» или нет.

Песков рассказал, что президенты России и Белоруссии в ходе встречи 9 сентября сделают акцент на вопросах двусторонних отношений Москвы и Минска.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.