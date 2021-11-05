В Крыму выразили уверенность в двустороннем сотрудничестве с Белоруссией

Cпикер Госсовета Крымского полуострова Владимир Константинов заявил, что граждане Крыма и Белоруссии смогут сотрудничать во многих областях.

«Крымчане с белорусами являются друзьями... У нас найдётся много ... сфер для плодотворного сотрудничества», — цитирует ТАСС заявление Константинова.

Спикер Госсовета Крыма подчеркнул, что на полуострвое всегда готовы принимать друзей.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы (белорусский президент. — RT) Александр Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как ... живёт российский Крым», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.