В Белоруссии заявили о признании Крыма российской территорией

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RT
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Белоруссия признаёт Крым территорией России.
В Белоруссии заявили о признании Крыма российской территорией
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной», — цитирует РИА Новости слова Савиных.

Он также отметил, что ранее не было политического формализованного заявления для российских СМИ по данному поводу.

«Для нас Крым... и месяц назад был неотъемлемой частью России», — подытожил Савиных.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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