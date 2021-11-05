В Белоруссии заявили о признании Крыма российской территорией
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной», — цитирует РИА Новости слова Савиных.
Он также отметил, что ранее не было политического формализованного заявления для российских СМИ по данному поводу.
«Для нас Крым... и месяц назад был неотъемлемой частью России», — подытожил Савиных.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.