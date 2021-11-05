В Белоруссии заявили о признании Крыма российской территорией

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Белоруссия признаёт Крым территорией России.

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной», — цитирует РИА Новости слова Савиных.

Он также отметил, что ранее не было политического формализованного заявления для российских СМИ по данному поводу.

«Для нас Крым... и месяц назад был неотъемлемой частью России», — подытожил Савиных.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.