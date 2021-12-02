Кулеба: Киев не видит признаков подготовки нападения на Украину со стороны Белоруссии
- AP
«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — сказал он в интервью порталу Sargs.lv.
В то же время, добавил министр, Украина «рассматривает подобный сценарий на очень серьёзном уровне», а в Киеве «не исключают такую возможность».
Также Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими заявлениями о Крыме сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал республику враждебной по отношению к Киеву.