Кулеба: Киев не видит признаков подготовки нападения на Украину со стороны Белоруссии

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство.
Кулеба: Киев не видит признаков подготовки нападения на Украину со стороны Белоруссии
  • AP

«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — сказал он в интервью порталу Sargs.lv.

В то же время, добавил министр, Украина «рассматривает подобный сценарий на очень серьёзном уровне», а в Киеве «не исключают такую возможность».

Также Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими заявлениями о Крыме сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал республику враждебной по отношению к Киеву.

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