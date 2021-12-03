Глава Минобороны Украины Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии»

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии». По его словам, Киев готов задействовать армию, которая «выполнит свою работу» в случае «гибридной атаки мигрантов» с территории Белоруссии.

«После де-факто аншлюса Белоруссии у нас появилось дополнительно более тысячи километров границ, которые дополнительно надо защищать, особенно в зимний период… В случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти», — сказал украинский министр в Раде, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сжёг все мосты в отношениях с Украиной» и сделал республику враждебной по отношению к Киеву.