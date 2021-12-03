Глава Минобороны Украины Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии»

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии». По его словам, Киев готов задействовать армию, которая «выполнит свою работу» в случае «гибридной атаки мигрантов» с территории Белоруссии.
Глава Минобороны Украины Резников заявил об «аншлюсе Белоруссии»
  • Reuters

«После де-факто аншлюса Белоруссии у нас появилось дополнительно более тысячи километров границ, которые дополнительно надо защищать, особенно в зимний период… В случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти», — сказал украинский министр в Раде, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сжёг все мосты в отношениях с Украиной» и сделал республику враждебной по отношению к Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить