В Белоруссии заявили о готовности ответить в случае обострения ситуации на границе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что белорусские силовые ведомства готовы адекватно ответить в случае обострения ситуации на западных границах.

По его словам, идёт нагнетание напряжённости на западных границах Белоруссии под прикрытием миграционного кризиса.

Он отметил, что в текущей ситуации на границе надо быть «очень осторожными и аккуратными», так как любая ситуация может привести «к какому-то вооружённому конфликту».

Макей добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих интервью «чётко высказался на сей счёт». Глава белорусского МИД добавил, что было проведено соответствующее совещание в Министерстве обороны.

«Я думаю, что по линии Министерства обороны, по линии соответствующих силовых ведомств адекватные ответы будут, если вдруг понадобится. И это могут быть самые жёсткие, неординарные вещи, о которых тоже заявил глава государства», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Ранее Лукашенко на фоне манёвров НАТО в Прибалтике и на Украине напомнил, что у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки развязать конфликт.

Также президент Белоруссии заявил о планах Соединённых Штатов руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.