В Белоруссии заявили о готовности ответить в случае обострения ситуации на границе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что белорусские силовые ведомства готовы адекватно ответить в случае обострения ситуации на западных границах.

По его словам, идёт нагнетание напряжённости на западных границах Белоруссии под прикрытием миграционного кризиса.

Он отметил, что в текущей ситуации на границе надо быть «очень осторожными и аккуратными», так как любая ситуация может привести «к какому-то вооружённому конфликту».

Макей добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих интервью «чётко высказался на сей счёт». Глава белорусского МИД добавил, что было проведено соответствующее совещание в Министерстве обороны.

«Я думаю, что по линии Министерства обороны, по линии соответствующих силовых ведомств адекватные ответы будут, если вдруг понадобится. И это могут быть самые жёсткие, неординарные вещи, о которых тоже заявил глава государства», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Ранее Лукашенко на фоне манёвров НАТО в Прибалтике и на Украине напомнил, что у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки развязать конфликт.

Также президент Белоруссии заявил о планах Соединённых Штатов руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить