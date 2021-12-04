В Белоруссии заявили о готовности ответить в случае обострения ситуации на границе
По его словам, идёт нагнетание напряжённости на западных границах Белоруссии под прикрытием миграционного кризиса.
Он отметил, что в текущей ситуации на границе надо быть «очень осторожными и аккуратными», так как любая ситуация может привести «к какому-то вооружённому конфликту».
Макей добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих интервью «чётко высказался на сей счёт». Глава белорусского МИД добавил, что было проведено соответствующее совещание в Министерстве обороны.
«Я думаю, что по линии Министерства обороны, по линии соответствующих силовых ведомств адекватные ответы будут, если вдруг понадобится. И это могут быть самые жёсткие, неординарные вещи, о которых тоже заявил глава государства», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.
Ранее Лукашенко на фоне манёвров НАТО в Прибалтике и на Украине напомнил, что у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки развязать конфликт.
Также президент Белоруссии заявил о планах Соединённых Штатов руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.