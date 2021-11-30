Лукашенко заявил о наличии у Минска плана для реакции на попытки создать конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне манёвров НАТО в Прибалтике и на Украине напомнил, что у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки развязать конфликт.

«Вот они (НАТО. — RT) и начали эти манёвры в Польше, Латвии, Литве и на Украине. Что должен я делать как главнокомандующий?.. Я должен предвидеть, что произойдёт, чтобы не получилось как в 1941 году», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лукашенко отметил, что войска Прибалтики, Польши и Украины «побежали впереди» военного контингента НАТО, а Киев закрыл небо для Белоруссии даже раньше, чем США и ЕС.

«Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал о планах Соединённых Штатов руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

Он также выразил готовность разместить ядерное оружие России на территории республики в случае поставок НАТО ядерного вооружения в Польшу.