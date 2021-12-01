Лукашенко назвал Зеленского «совершенно случайным человеком в политике»
- AP
Комментируя обстоятельства обострения ситуации на юго-востоке Украины, Лукашенко вспомнил, что у власти на Украине находился «бывший комсомольский работник» Александр Турчинов, которого белорусский президент «знал хорошо».
«Я ещё его знал как человека. Ну какой он политик?» — сказал он.
Лукашенко назвал Турчинова человеком, «случайно попавшим в эту заварушку».
«Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — цитирует агентство президента Белоруссии.
Как отмечал российский президент Владимир Путин, Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.