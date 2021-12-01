Лукашенко назвал Зеленского «совершенно случайным человеком в политике»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал украинского лидера Владимира Зеленского «абсолютно случайным человеком в политике».
Лукашенко назвал Зеленского «совершенно случайным человеком в политике»
  • AP

Комментируя обстоятельства обострения ситуации на юго-востоке Украины, Лукашенко вспомнил, что у власти на Украине находился «бывший комсомольский работник» Александр Турчинов, которого белорусский президент «знал хорошо».

«Я ещё его знал как человека. Ну какой он политик?» — сказал он.

Лукашенко назвал Турчинова человеком, «случайно попавшим в эту заварушку».

«Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — цитирует агентство президента Белоруссии.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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