Зеленский отметил вину Порошенко в «потере Донбасса»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко — один из тех людей, который потерял Донбасс», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к «любой эскалации» на границе с Россией.
По его словам, власти Украины полностью контролируют ситуацию на границе.