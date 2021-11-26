Зеленский отметил вину Порошенко в «потере Донбасса»

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко причастен к «потере Донбасса».
Зеленский отметил вину Порошенко в «потере Донбасса»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко — один из тех людей, который потерял Донбасс», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к «любой эскалации» на границе с Россией.

По его словам, власти Украины полностью контролируют ситуацию на границе.

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