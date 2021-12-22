Зеленский сузил круг лиц, которые могут выступать с заявлениями о внешней политике Украины

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом сузил круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике Украины. В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — цитирует документ РИА Новости.

Также указ предполагает, что все государственные органы при совершении международных отношений должны согласовывать свою позицию с МИД. Это касается и подготовки иностранных визитов.

Кроме того, госорганы могут делать заявления по внешней политике по поручению президента, премьера или главы МИД.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявления руководства Украины показывают «разнонаправленные потоки сознания» в Киеве: свою позицию власти страны «меняют несколько раз на дню».