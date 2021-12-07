Лавров: заявления властей Украины говорят о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве

Заявления руководства Украины показывают «разнонаправленные потоки сознания» в Киеве: свою позицию власти страны «меняют несколько раз на дню», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время брифинга журналистка задала Лаврову вопрос, как можно расценивать двоякую позицию украинского руководства об урегулировании ситуации на юго-востоке страны, когда украинский президент Владимир Зеленский одновременно поддерживает мирное разрешение конфликта и делает заявления, что именно «армия принесёт мир в Донбасс».

«Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что в украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причём «каждый из них своё мнение может менять по несколько раз на дню».

Лавров напомнил, что новый министр обороны Украины Алексей Резников накануне выступил за приглашение в страну британских, канадских и американских военных инструкторов, после чего «сказал, что не будут приглашать».

«Видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он совсем зарвался. Поэтому там... не один поток сознания, там потоки сознаний, которые разнонаправлены», — сказал российский министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Киев становится «всё более наглым в своей агрессивности» по отношению к Минским соглашениям и России.