Лавров: заявления властей Украины говорят о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве
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Во время брифинга журналистка задала Лаврову вопрос, как можно расценивать двоякую позицию украинского руководства об урегулировании ситуации на юго-востоке страны, когда украинский президент Владимир Зеленский одновременно поддерживает мирное разрешение конфликта и делает заявления, что именно «армия принесёт мир в Донбасс».
«Вы назвали позицию украинского руководства двоякой, я думаю, вы им польстили», — сказал российский министр.
Он подчеркнул, что в украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причём «каждый из них своё мнение может менять по несколько раз на дню».
Лавров напомнил, что новый министр обороны Украины Алексей Резников накануне выступил за приглашение в страну британских, канадских и американских военных инструкторов, после чего «сказал, что не будут приглашать».
«Видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он совсем зарвался. Поэтому там... не один поток сознания, там потоки сознаний, которые разнонаправлены», — сказал российский министр.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Киев становится «всё более наглым в своей агрессивности» по отношению к Минским соглашениям и России.