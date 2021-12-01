Лавров заявил, что Киев становится «всё более наглым» по отношению к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев становится «всё более наглым в своей агрессивности» по отношению к Минским соглашениям и России.

Лавров на «правительственном часе» в Совфеде отметил, что МИД был вынужден предать огласке его переписку с министрами Франции и Германии. Он добавил, что коллеги «обиделись, но ничего по существу не могли сказать».

«Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлён, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится всё более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договорённостям, по отношению к Российской Федерации», — сказал министр.

Также Лавров заявил о попытках Киева «спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений».

При этом глава МИД добавил, что российская сторона «никогда не будет срываться».

Ранее Лавров высказался о ситуации с перемещением украинских войск к линии соприкосновения в Донбассе.

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.